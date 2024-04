Cum a comentat Aioani eșecul categoric cu CFR Cluj: „Îmi e greu să cred că ne putem bate la titlu!”

Rapid a fost umilită pe teren propriu de către CFR Cluj (1-4). Giuleștenii au cedat încă din prima repriză, când adversarii au condus cu 4-0.

Marian Aioani a reacționat la finalul partidei de coșmar. Portarul formației bucureștene nu își dorește ca Bergodi să fie demis.

„Îmi e greu să cred că ne putem bate la titlu!”

„Ce mai poate fi spus? Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu ne-am ridicat la nivelul meciului și la tot ceea ce trebuia să facem pe teren pentru a câștiga. Se cam repetă. Acest lucru nu este bine pentru echipă. La Craiova am avut un om în plus și am încasat două goluri.

Prima repriză a fost un dezastru. În a doua am încercat, dar nu am mai putut face nimic. Nu ne-am ridicat la nivelul acestui meci. Ce să îmi reproșez? Am luat patru goluri. Poate puteam face mai mult.

Încă avem șanse să ne îndeplinim obiectivul. Îmi e greu să cred că ne putem bate la titlu. Nu știu ce vină are Mister că noi am jucat în halul ăsta. Nu are nicio vină.”, a declarat Marian Aioani, după umilința cu CFR Cluj.