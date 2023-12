Cum a comentat Bergodi eșecul cu Voluntari: „Nu ne iese nimic! Sunt probleme!”

Rapid a dezamăgit din nou. Giuleștenii au cedat acasă în fața celor de la FC Voluntari (1-2)/

După meci, antrenorul Cristiano Bergodi a oferit o primă reacție. Iată ce a spus tehnicianul italian.

„Nu ne iese nimic! Sunt probleme!”

„Nu ne iese nimic și suntem frustrați. Am făcut un meci cu puține ocazii, e o perioadă negativă din toate punctele de vedere. Nu avem nici noroc, dar asta e.

E o mică criză, e normal că e o criză de rezultat și e o perioadă în care trebuie să strângem rândurile pentru că nu ne iese nimic. Am controlat jocul și ați văzut ce goluri am luat, incredibil. E o perioadă grea, nu ne iese nimic. Trebuie să ne antrenăm și să ieșim din această pasă proastă. Sunt probleme, dar nu sunt așa de mari.

Jocul a fost unul controlat, am intrat în careu. Probabil nu avem luciditatea în fața porții pentru că am adus baloane în careu. După am luat gol și ne-am pierdut încrederea.

Nu e greu (n.r. fără sprijinul suporterilor), normal că ne-au dat o mână de ajutor, dar sunt motivele lor. Noi trebuie să tăcem în acest moment și să nu ne agățăm de aceste lucruri. E un moment prost și trebuie să ne regăsim încrederea.

Au rămas două meciuri până la sfârșitul anului și vom încerca să le câștigăm. Azi am ratat o șansă să urcăm acolo sus.

Domnul Șucu poate să spună orice lucru. El este patronul și este normal să fie nemulțumit. Am creat o echipă bună, iar acum e un moment în care nu ne iese nimic. Important e să mergem înainte și să ne recăpătăm încrederea”, a declarat Cristiano Bergodi, după eșecul cu FC Voluntari.