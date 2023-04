Cum a comentat Carlo Ancelotti la adresa lui Eden Hazard: „Nu vorbim mult!”

Adus la Real Madrid în 2019 ca un mare fotbalist, pentru a prelua celebrul număr 7, Eden Hazard s-a „stins” rapid și aproape iremediabil pe Bernabeu.

Carlo Ancelotti, tehnicianul echipei, a vorbit recent despre jucătorul belgian. Iată ce a spus.

„Hazard? Nu vorbim mult. Și nici nu cer jucătorilor să vină și să-mi vorbească, dar… Dacă au nevoie sau vor… Aici sunt!”, a spus Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe contul său de Twitter.

Carlo Ancelotti: “I like Marco Asensio a lot — it’s normal many clubs like him, but I hope he will stay here with us at Real Madrid”. ⚪️ #RealMadrid

“Hazard? We didn’t speak a lot. I don’t ask the players to come and speak to me, but if they need or want… here I’m”. pic.twitter.com/qnedTpIa3E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023