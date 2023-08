Cum a comentat Cristiano Bergodi victoria cu FCU Craiova: „Echipa a dat cinci goluri și a avut o sumedenie de ocazii!”

Rapid a bifat o victorie mare pe terenul rivalilor de la FCU Craiova. Giuleștenii s-au impus cu 5-3.

Cristiano Begodi a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus tehnicianul italian.

„Echipa a dat cinci goluri și a avut o sumedenie de ocazii!”

„Am trăit cu emoții… Am deschis prea mult când am pierdut mingea la mijlocul terenului. Echipa a dat cinci goluri și a avut o sumedenie de ocazii. Am avut în față o echipă care joacă, nu poți să dai mereu cinci goluri, să ai opt ocazii.

A doua repriză am riscat un pic și asta nu trebuie. Trebuie să o reglăm la antrenamente. Craiova e o echipă foarte ofensivă, normal că lași spații când se pierde mingea. Echipa nu trebuie să ia trei goluri pentru că nu întotdeauna poți da cinci.

Rrahmani e un jucător bun, vine la primire, se pliază și cu Marko… Nu se poate schimba Marko! A avut probleme la coapsă, a jucat bine. Pe faza ofensivă ne-am descurcat bine, noi jucăm ofensiv și e normal când aduci jucători mulți pe faza ofensivă… Defensiv trebuie să îmbunătățim jocul.

Ajungi sus cu apărarea, dar aici nu e vorba doar de patru fundași, ci de toată echipa. Dar sunt mulțumit cum au reacționat băieții la dușul rece.

Petrila? E un jucător bun, l-am luat pentru că e un jucător de bandă, are dăruire, viteză, calitate, într-un mecanism general e bun. Am văzut spirit de grup și sunt mulțumit”, a declarat Cristiano Bergodi, după victoria cu FCU Craiova.