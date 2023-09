Cum a comentat Edi Iordănescu remiza cu Israel: „Dacă am fi câştigat, am fi vorbit altfel şi am fi luat o opţiune importantă pentru calificare!”

România nu a reușit decât un egal acasă cu Israel. Cele două au încheiat partida cu scorul de 1-1.

Selecționerul Edi Iordănescu a vorbit imediat după meci. Iată ce a spus despre tactica utilizată.

„Îmi doresc mult, îmi doresc mult mai mult. Din păcate, atât putem să producem acum. E datoria mea să mulţumesc publicului. Echipa a dat nişte semnale că vrea, că luptă, că îşi doreşte, că e disponibilă. Ne-am clasat pe un loc 2 care a stârnit atenţia publicului, semnalele au fost imediat receptate de public. Tocmai de asta mi-aş fi dorit să le putem oferi mai mult. E adevărat că, dacă am fi câştigat, am fi vorbit altfel şi am fi luat o opţiune importantă pentru calificare.

Trebuie să o ducem până la capăt, trebuie să luptăm joc cu joc, suntem pregătiţi pentru asta. Încrederea mea în grupul de jucători este intactă.

Eu pot să spun că prima repriză a fost bună din anumite puncte de vedere. Am avut organizare de joc bună, am acoperit bine spaţiile, am fost reactivi când a trebuit şi am reuşit să marcăm. În a doua repriză, dacă ar fi fost povestea întreagă a jocului, aş fi spus că eram destul de mulţumit… dar din păcate repriza a doua am gestionat-o foarte prost.

Mi-aş fi dorit mai mult curaj, mai multă încredere, mai multă circulaţie a mingii. Dacă gestionam bine un 1-0, puteam să ne gândim că puteam să câştigăm meciul, însă în acelaşi timp trebuie să fim realişti, puteam să îl pierdem. Cum puteam şi prin situaţia lui George să aducem punctele. Este un rezultat echitabil, dar trebuie să fim obiectivi să analizăm că am avut un adversar cu multă calitate individuală, care joacă la nivel foarte bun.

Eu nu am vrut să continuăm să nu avem mingea. Am dorit să introducem jucători proaspeţi şi cu calitate individuală. Toate, absolut toate schimbările au fost ofensive”, a declarat Edi Iordănescu, pentru AS.ro.