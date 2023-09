Cum a comentat Elias Charalambous prestația elevilor săi în meciul Farul-FCSB 0-1: „Nu am jucat fantastic!”

FCSB a câștigat pe terenul campioanei României. Bucureștenii s-au impus cu 1-0 în fața Farului Constanța.

Elias Charalambous a vorbit despre elevii săi. Iată ce a spus cipriotul despre prestația jucătorilor.

„Nu am jucat fantastic!”

„Cel mai important pentru mine este că am câștigat meciul. Trebuie să arătăm mereu atitudinea pe care am avut-o astăzi, spiritul de învingători e cel mai important. Nu am jucat fantastic, dar am avut un spirit foarte bun.

Uneori, atacanții joacă pentru echipă pentru a crea spații. Uneori, el (n.r. Compagno) nu marchează dar face jocul echipei. Nu contează cine câștigă, eu cred în colectiv. Cel mai important este să câștigi.

Dacă orice jucător care ia galben ar trebui să îl schimbăm, ar trebui să jucăm cu 7 jucători. A făcut un efort bun, i-am spus la pauză să fie mai atent. sunt foarte fericit pentru Ngezana”, a declarat Elias Charalambous, după meciul câștigat cu Farul.