Cum a comentat Gabi Iancu eșecul cu FCSB: „Este un meci de uitat!”

Hermannstadt a plecat de la București fără niciun punct. Sibienii au cedat în fața celor de la FCSB (0-3).

Gabi Iancu a vorbit la finalul partidei. Iată ce a spus atacantul despre eșecul formației sale.

„Este un meci de uitat!”

„Nu ne-a ieșit mai nimic. Nu am jucat cum am vorbit. Au venit peste noi. Nu am prea multe să comentez. Cred că se schimba cursul jocului dacă marcam la început. Mi s-a părut că a fost o ocazie mare.

Am greșit la jumătatea terenului și ne-au taxat. Am câștigat cu Craiova și am pierdut cu Steaua (n.r. FCSB). Este un meci de uitat. Am petrecut aici trei ani, pe vremea când se câștigau campionate foarte ușor.

Orice ar fi, trebuie să plecăm în vacanță cu cele trei puncte. Dacă câștigăm (n.r. cu Sepsi), vom sta acolo sus pe locurile 5-6. Trebuie să câștigăm acel meci.”,a spus Gabi Iancu, după 0-3 cu FCSB.