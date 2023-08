Cum a comentat Geani Crețu despărțirea de Dinamo: „Totul a fost pentru binele meu!”

Geni Crețu a plecat de la Dinamo după meciul din Cupa României (2-1 cu Metaloglobus). Jucătorul a oferit o primă reacție după ce a părăsit echipa.

Mai exact, Geani a declarat că totul s-a realizat pe cale amiabilă și ca va merge la o echipă la care să joace mai mult. Iată ce a spus.

„Totul a fost pentru binele meu!”

„Nu s-a întâmplat nimic. Vreau să merg unde să joc! Doamne ferește, nu e nicio problemă! Era greu să joc. Așa ne-am pus de comun acord, să am meciuri în picioare că sunt tânăr. Am reziliat. O să văd zilele astea unde voi merge. Am mai multe discuții.

Am crescut acolo, Dinamo m-a făcut omul de astăzi. Datorită lor sunt cine sunt. Suporterii știu cine sunt și că sunt dinamovist ca ei. Le doresc multă baftă la meciul cu Rapid și băieților la fel! E un colectiv foarte frumos, cel mai frumos pe care l-am avut în viața mea!

Nu am nimic să le reproșez. Oamenii sunt cât se poate de profesioniști, mai ales antrenorul Ovidiu Burcă. Și-a făcut treaba foarte bine și știe toată lumea asta. Repet, n-a fost nicio problemă. Totul a fost pentru binele meu, să merg să joc. Asta contează”, a declarat Geani Crețu, potrivit Fanatik.