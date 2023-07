Cum a comentat Mihai Stoica revenirea FCSB-ului în Ghencea: „Mie îmi pare rău că jucăm primul meci cu Dinamo!”

FCSB va juca partida de acasă contra celor de la Dinamo pe stadionul Ghencea. Mihai Stoica, oficialul echipei, a comentat această decizie.

Se pare că Meme consideră hotărârea drept una normală. Iată ce a spus și despre adversari.

„Mie îmi pare rău că jucăm primul meci cu Dinamo!”

„E un acord de princiupiu. Mâine vom ști cu exactitate dacă vom juca. Ca să joci acolo trebuie semnat un contract. Avem deja acordul de la CSA. Mâine trebuie să anunțăm Liga. Nu cred că mai intervine ceva. Trebuie îndeplinite toate formalitățile. Pe mine mă interesează ca bucureștenii, suporerii ambelor echipe, să poată vedea derby-ul fotbalului românesc pe un stadion încăpător, nu pe Arcul de Triumf.

Iar că joci derby-ul în alt oraș era prea de tot. Mai departe, nu știu de câte ori vom juca, sau simbolistic. Nu am fost niciodată pe noul stadion. Nu am nimic împotrivă, pur și simplu nu am fost. Nu simțeam nimic nici când treceam pe lângă. Vorba aia, mi-am mutat părinții de la Galați lângă stadion. Dar s-au schimbat multe.

S-au întâmplat multe în plan personal, tatăl meu a decedat, nu mă mai duc de plăcere. Sunt curios dacă atunci când intru în Ghencea simt tremurul ăla. Nu are legăură Arena Naționlă cu vechiul «23 august», unde era alt vibe.

Stadionul Ghencea îl văd ca pe un loc în care bucureștenii pot vedea fotbal. Și echipa gazdă va plăti o sumă de bani. O văd ca pe o normalitate, nu e o victorie. Vom avea peste 100.000 de cereri, e avalanșă. Erau cereri doar când erau speranțe, nu când știam. Va fi foarte greu cu asta, trebuie să punem bilete și online și la case.

Mie îmi pare rău că jucăm primul meci cu Dinamo în Ghencea. Voiam să jucăm cu oricare altă echipă, poate chiar un amical, pentru că îl umpleam. Umpleam stadionul doar cu steliștii din diaspora.

Curg cererile. Nici măcar nu răspund, pentru că aștept să văd actele parafate. Jucătorii sunt bucuroși că vor juca acolo, unii nici nu au fost pe Ghencea”, a spus Mihai Stoica, pentru Orangesport.