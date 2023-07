Cum a comentat Mitriță remiza albă cu Oțelul Galați: „E frustrant, dar trebuie să mergem mai departe!”

CSU Craiova a obținut doar un punct în etapa a 2-a. Oltenii au înregistrat un 0-0 acasă contra celor de la Oțelul Galați.

Alexandru Mitriță a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus despre echipa sa, dar și despre nemulțumirea suporterilor.

„E frustrant, dar trebuie să mergem mai departe!”

„Un meci foarte bun făcut de cei de la Oțelul în defensivă, dar când ai atâtea ocazii și nu marchezi e greu să câștigi. Am avut un joc de posesie foarte bun, am adus mingea la careu, dar trebuie să băgăm mingea în poartă pentru a câștiga.

E frustrant, dar trebuie să mergem mai departe, să analizăm foarte bine acest meci, dar nu ne grăbim. E a doua etapă, mai e mult până la final, poate acest punct ne va ajuta la finalul sezonului. Suntem încrezători, muncim zilnic.

Erau foarte importante cele trei puncte, dar am luat un punct, știu că și în anii trecuți am avut probleme cu echipele mai puțin valoroase, dar sperăm ca în acest an să nu mai facem aceste greșeli.

Trebuie să înțeleagă și ei, e a doua etapă, cu toții ne dorim să câștigăm fiecare meci. Atât s-a putut, mergem la Cluj să luăm cele trei puncte. I-am îmbărbătat, am spus să mergem mai departe.

Suntem bărbați, avem mult de muncă, ținem capul sus și mergem la CFR cu gândul să luăm cele trei puncte. Nu vreau să mă gândesc la avantajul ăsta. Au foarte mulți jucători valoroși, nu cred că va fi un meci ușor”, a declarat Alex Mitriță, după remiza cu Oțelul Galați.