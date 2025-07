Cum a explicat antrenorul FCSB-ului eșecul din Champions League: ”E fotbal, se poate întâmpla orice!”

FCSB a fost eliminată din Champions League, după ce a pierdut și returul cu FK Shkendija, scor 1-2.

Astfel, FCSB părăsește prematur Champions League, chiar din turul 2 preliminar.

FCSB va evolua în fazele preliminarii acum din Europa League.

După meci, Elias Charalambous a oferit mai multe declarații.

Antrenorul echipei le-a cerut fanilor scuze pentru această nereușită.

“(n.r: Mister, o noapte neagră. Ce s-a întâmplat?) E adevărat. Nu e ceea ce ne aşteptam. Din nefericire lucrurile nu au mers bine.

În prima repriză am reuşit să marcăm un gol, ne-am creat câteva şanse. La prima ocazie, la un corner, adversarii ne-au dat gol. Şi asta a fost.

În a doua repriză nu am fost cei care ne aşteptam să fim. Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem. Şi am plătit pentru asta. Asta e realitatea.

Problema a fost mentală, nu am avut mintea limpede. Nu am creat nimic în ultimii 30 de metri.

În ultimele meciuri nu am jucat fotbalul pe care îl ştim. Probabil am pus prea multă presiune pe noi şi de asta nu ne-am arătat calitatea.

Fanii şi-au făcut treaba, noi nu ne-am făcut treaba, vreau să le cer scuze. Trebuie să continuăm. Ăsta e fotbalul, asta e viaţa.

Nu suntem fericiţi după aceste rezultate, dar e fotbal, se poate întâmpla orice.

(n.r: E derby-ul cu Dinamo şansa de a spăla ruşinea?) Sper, spunem mereu că următorul meci e o şansă pentru noi, dar nu e suficient să o spunem, trebuie să o facem. Trebuie să continuăm. Acum suntem supăraţi, dar singura şansă e să mergem mai departe”, a declarat Elias Charalambous, pentru AntenaSport, după FCSB – Shkendija 1-2.