Cum a explicat Gică Hagi egalul cu UTA: ”Am făcut o şedinţă cu ei!”

Formaţia Farul Constanţa a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, într-o partidă restantă din etapa a cincea a Superligii

La finalul meciului, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

El susține că a făcut o ședință în vestiar cu jucătorii după meci.

”Două meciuri, aceeaşi istorie. Fotbal ofensiv. Data trecută am jucat bine şi defensiv, cu ‘U’ Cluj, acum nu am stat bine în teren, nu am alergat, nu s-au câştigat dueluri, au fost greşeli. Ofensiv am făcut mult, doar două goluri sunt puţine.

Nu am dat goluri la cât fotbal am produs. Asta este, mai multă calitate acolo sus, trebuie disciplină mai sus. Uşor, uşor, trebuie să revenim.

De asta am întârziat, am făcut o şedinţă cu ei. Le-am zis că nu e bun drumul pe care suntem, că greşim la mici detalii. După, în teren, tratăm, nu ne iese, ne supărăm, dăm din mâini, în loc să ne vedem de următoarea fază”, a declarat Gică Hagi.