Cum a explicat Marius Măldărășanu corecția pe care a aplicat-o celor de la Farul, scor 4-0: ”Pot să zic că e cea mai frumoasă victorie!”

Echipa FC Hermannstadt a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Este cea mai categorică înfrângere a Farului în acest sezon, în care este lider în Superligă.

În primul meci oficial disputat pe noul stadion din Sibiu, FC Hermannstadt a reuşit o victorie surprinzătoare, la scor, în faţa liderului din Superligă, echipa lui Gheorghe Hagi, Farul Constanţa.

Farul a primit gol inclusiv în minutul 90+4, iar scorul final a fost 4-0.

La finalul meciului, Hagi a oferit mai multe declarații.

”S-a tot încercat ca inaugurarea stadionului să se realizeze cât mai repede. S-a încercat să se facă împotriva CFR-ului, nu s-a realizat. S-a reușit cu o echipă foarte puternică, o echipă care domină în momentul acesta. Ne-am gândit că ar fi frumos ca această inaugurare să vină cu un rezultat pozitiv, dar, sincer, nu ne așteptam la un astfel de rezultat. Am pregătit un plan B în ce privește sistemul. Nu am putut juca în sistemul asta pentru ca Issah a luat roșu.

Un rezultat prea dur pentru Farul pentru că am marcat cam tot ce am avut. Am revăzut perioada de început din campionat când mingile intrau în poartă la primele ocazii. Apoi au fost meciuri când am fost noi taxați. Parcursul nostru a fost unul destul de rău la un moment dat. Ce este frumos durează puțin. Sperăm să avem o serie pozitivă.

Pot să zic că e cea mai frumoasă victorie. Aș vrea să joc și eu un fotbal mai aproape de Farul din punct de vedere ofensiv. Băieții încearcă, dar depinde de mai multe lucruri. Noi am făcut performanță cu această promovare imediată. În general, în România, ajungi să faci performanță și apoi apar condițiile. Știm cum ne-am antrenat printre bormașini, macarale, gălăgie. E greu să joci cu o sută, două sute de spectatori. Publicul te împinge de la spate. Sperăm ca de acum încolo să vină lucrurile mai normale, să apară și sponsori, este clar că este nevoie.

Tot timpul este nevoie de jucători care pot ajuta. Dacă făceam transferuri, am fi luat jucători liberi, care cu siguranță nu au jucat în vară. Nu știu cât de mult ne-ar fi ajutat. Vom analiza și vom vedea. Dacă putem găsi jucători care să se plieze pe ce ne dorim noi și cărora să le putem plăti salariile, atunci mi-aș dori să aducem doi-trei jucători.

Pun accent pe omogenitate, acești băieți au meritat să joace la Liga 1. După promovare se schimbă 10-15 jucători. Noi am mers pe omogenitate, poate și din cauza unui buget substanțial, dar eu cred că suntem în grafic”, a transmis Marius Măldărășanu la finalul meciului.