Cum a fost primit în vestiar Chivu de veteranii lui Inter Milano

Fundașul central Francesco Acerbi, 37 de ani, a vorbit recent despre influența pe care o are Cristi Chivu în vestiarul lui Inter Milano.

Tehnicianul român, ajuns în această vară pe banca nerazzurrilor după experiența de la Parma, unde a reușit să evite retrogradarea, a fost apreciat pentru modul în care s-a impus la noua sa echipă.

Veteranul din lotul lui Inter a făcut chiar și o paralelă între fostul antrenor, Simone Inzaghi și actualul tehnician al italienilor.

”Este diferit de Simone Inzaghi, dar foarte bine pregătit. Şi-a petrecut primul an în Serie A la Parma, dar el aduce multă pasiune. Este foarte uman cu noi, ne face să ne simţim bine şi este foarte bun. M-am gândit, nu, nu m-am gândit la asta.

Se vede că a jucat fotbal, cunoaşte un vestiar, ştie cum ar trebui să funcţioneze un vestiar câştigător. Şi înţelege fotbalul, suntem foarte fericiţi să-l avem ca antrenor”, a declarat Acerbi, despre Chivu.