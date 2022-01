Cum a impresionat Toni Petrea înainte de Dinamo – FCSB: ,,Este adevărat ceea ce a spus”

Duminică are loc marele meci din Liga 1. De la ora 20:00, în Ştefan cel Mare se va disputa partida dintre Dinamo şi FCSB, din cadrul etapei a 23-a a campionatului.

Florin Bratu, fost fostbalist la Dinamo, a vorbit înaintea acestei partide. Antrenorul naţionalei de tineret a rămas impresioant de discursul lui Toni Petrea, care a declarat la conferinţa de presă că pentru un asemenea joc nu mai contează locul în clasament.

,,Bratone” spune că tot ce are nevoie Dinamo la acest joc este să obţină punctele indiferent de cum se prezintă condiţiile de joc.

,,Când jucam cu Dinamo, cu Steaua, era o sărbătoare. Deja se simte, am văzut foarte mulți oameni vorbind despre acest meci. Mi-a plăcut discursul pe care l-a avut Toni Petrea, la conferința de presă, când a spus că nu contează locul din clasament, ceea ce este adevărat.

Dinamo are nevoie de puncte ca de aer în momentul de față, își va vinde scump pielea. Probabil terenul nu va fi unul la nivel înalt. FCSB, cu valoarea grupului și cu individualitățile. Dar în astfel de meciuri, în care ambițiile sunt duse la extrem, se poate întâmpla orice. Echilibrul acesta pe care l-a transmis Toni Petrea mi-a plăcut.

Nu știu cum va fi gazonul, dacă va fi mocirlos, sigur că vor fi probleme. Dar oricum Dinamo nu are nevoie de un joc frumos acum, are nevoie de puncte. Am observat că jucătorii aduși încep să se acomodeze și cred că vor arăta bine”, a declarat Florin Bratu, pentru Digisport.