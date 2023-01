Cum a negociat Duckadam cu Becali: ”Omului ăstuia trebuie să-i mulţumesc!”

Helmut Duckadam a fost președinte de imagine la FCSB.

Fostul portar a dezvăluit cum a negociat cu omul de afaceri.

El i-a mulțumit public lui Gigi Becali pentru cei 10 ani de colaborare.

„În 2010, da, într-o joi. Trebuia să vin la Bucureşti. Zice <<Vrei să vii preşedinte la Steaua?>>. Pentru mine nu era, că ştiam că n-o să fiu niciodată preşedinte. Eu mi-am dorit ce am făcut 10 ani, să fiu cu presa. Am avut o relaţie foarte bună şi o am în continuare. Asta îmi plăcea, imaginea clubului, relaţia cu presa. I-am zis că vin, dar am zis că vin luni, că nu mai reuşeam să plătesc rata unui apartament, era foarte greu, şi am zis că mă duc să iau viză pentru cea mică şi plecăm în SUA la fosta soţie şi la fiica mea şi vedem ce facem acolo.

Zice: <<Nu, nu vii mâine dimineaţă>>. <<Mâine dimineaţă? Păi, cu ce?>>. <<Important e să vii la Timişoara, ai bilet spre Bucureşti>>. Aşa am făcut. Am venit la Bucureşti, m-a aşteptat m-am dus la palat, m-a aşteptat şi mi-a zis <<Te rog, du-te la stadion, prezintă-l pe Ilie Dumitrescu>>. M-am dus, m-am întors şi stăteam acolo la el”, a declarat Helmuth Duckadam pentru Orange Sport.

„Zice <<Din când în când, dacă vrei, poate la meciuri să mai vii>>. <<Staţi aşa, că nu aşa ne-a fost vorba. Dacă vreţi, vin, nu aşa>>. <<Păi, n-am ştiut că vrei să stai în Bucureşti>>. <<Păi, cum să nu? Ori facem o treabă, ori n-o facem>>. M-am dus la un apartament de 160 de metri pătraţi, mare, mai stau eu ce stau…

Pe astea nu prea le-am povestit. Îi zic: <<Eu am o maşinuţă, un Chevrolet, dacă tot vin la Steaua, nu se găseşte vreo maşină?>>. Becali zice: <<Ce e cu Q7? E la stadion? Du-te şi adu-l>>. <<Ok>>. Îl aduc… Nici nu ştiam ce e Q7, jur că nu ştiam.

Mai stau, el stă, eu stau. I-am zis că mă duc acasă şi ce să-i spun soţiei? Pe ce vin aici? Zice că-mi dă 4.000 de euro. <<Să vă dea Dumnezeu sănătate. E foarte bine>>. Bine, că după a mai redus. A mai tăiat din el, până am ajuns la 2.000 de lei, ca să plec singur, să nu mă dea nimeni afară”, a adăugat marele portar al Stelei Bucureşti.

„Eu, când am plecat de la Arad, am luat bani împrumut, eram pensionat de boală, pensie de amărât, iar nevasta era în concediu de maternitate. L-am întrebat şi de bani de benzină. S-a ţinut mereu de cuvânt.

Omului ăstuia trebuie să-i mulţumesc. Am casă, am tot, pentru că banuţii strânşi an de an m-au ajutat să duc familia la un nivel ok.

Niciodată nu mi-a reproşat nimic. O singură dată mi-a spus să nu mai zic contra lui Tătăruşanu, dar i-am zis că eu când am de spus ceva, spun. 10 ani au fost suficienţi”, a mai spus Duckadam.