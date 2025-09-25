Cum a numit-o Go Ahead Eagles înaintea duelului din Europa League: ”Este o experiență unică”

FCSB debutează în UEFA Europa League joi, de la ora 19:45, contra grupării olandeze Go Ahead Eagles.

Participarea într-o cupă europeană reprezintă o premieră pentru olandezi, care au cucerit Cupa sezonul trecut.

Astfel, biletele sunt sold-out și vor fi prezenți aproximativ 10.000 de suporteri.

Olandezii au numit echipa ”roș-albastră” ”un club de tradiție de top din România” și au fost ilustrate declarațiile antrenorului Melvin Boel.

”Să începi cu un meci acasă în Europa League este un mare avantaj pentru noi. Suporterii chiar ne dau energie. Oamenii sunt atât de mândri că ‘ai lor Go Ahead’ joacă în Europa: simți energia și bucuria. Acest lucru rezonează cu jucătorii în momentul în care aud muzica la ieșirea din stadion și aud suporterii.

Asta le face inimile să bată mai repede. Și jucătorii știu că este ceva unic, dar sunt relaxați. Observ că sunt dornici și concentrați în ședințe. La Supercupa Johan Cruyff, de exemplu, am observat niște fețe mai tensionate. Cred că e un avantaj că am avut deja acea experiență”.