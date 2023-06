Cum a putut să treacă Ovidiu Burcă peste cel mai greu moment de la Dinamo: ”Trebuie să iei măsuri!”

FC Dinamo a câştigat barajul cu FC Argeş de menţinere/promovare în Liga 1, astfel că revine în primul eşalon, după un sezon petrecut în liga secundă.

La începutul anului, fotbaliștii au intrat în grevă din cauza problemelor de la club.

Ovidiu Burcă a explicat cum a gestionat acest moment dificil.

”În momentul în care eu consideram că am o relație foarte bună cu grupul de jucători, din păcate, momentul ăla mi-a arătat că lucrurile nu stăteau chiar așa cum îmi imaginam eu. Nu am vrut să fac rabat în absolut niciun moment de la planul pregătirii fizice, pentru că le-aș fi dat un alibi extrem de important jucătorilor ca atunci când e greu să renunțe, pentru că eu avusesem o discuție cu ei și le-am spus foarte clar: cine nu suportă situația, e liber să plece, să meargă la conducere să își rezilieze contractele.

Au fost doi jucători care au venit la Vlad (n.r. Vlad Iacob, administratorul special al clubului), Ehmann, dacă nu mă înșel, și Ivanov, care nu au suportat situația. În momentul ăla, tacit, toată lumea a acceptat că va fi greu, dar că obiectivul nostru principal este să ne luptăm să demonstrăm încă o dată suporterilor atașamentul și dorința, lucruri care lipsiseră în ultimii ani la Dinamo.

Pentru mine, a fost un moment de contrariere, pentru că, deși la momentul ăla nu era o întârziere atât de mare, acea grevă mi-a demonstrat că autoritatea mea în fața lor… nereușind să îi păsuiesc o săptămână în condițiile în care Vlad (n.r. Iacob, administratorul special al clubului) și Răzvan (n.r. Zăvăleanu, administratorul judiciar) îmi dăduseră garanție că atunci când banii de la Rakow vor intra pe Sorescu le vor fi plătite salariile jucătorilor pe o lună și am rămas foarte surprins. Am avut o discuție cu jucătorii. Atunci făceam antrenament la Buftea. Le-am spus: la 10:30 sunt în autocar, ok, voi discutați, eu v-am spus, v-am garantat personal că lucrurile vor fi bine și dați-ne răgaz o săptămână, dacă la 10:30 nu sunteți în autocar, căutați-vă antrenor. Echipa nu a fost prezentă și am înțeles că atunci trebuie să…

(n.r. erai dispus să pleci?) Sută la sută. Eu le-am spus și lor, pentru că cel mai important lucru într-un club este autoritatea antrenorului în fața jucătorilor. Când lucrul ăsta este zdruncinat, trebuie să iei măsuri. Și eu le-am zis: variantele sunt următoarele: ori aduceți un antrenor nou care să intre în vestiar și care să aibă autoritate totală asupra lotului de jucători ori îmi întăriți poziția mea. Mie, sincer, îmi pare rău că am renunțat la unii dintre ei, pentru că începusem un proces alături de ei, dar cumva am fost nevoit să iau această decizie care eu cred că a fost una dintre deciziile care la momentul ăla a părut puțin curajoasă, pentru că aduceți-vă aminte nu puteam transfera jucători, dar am stat, m-am gândit foarte bine și am analizat și am zis că pentru ca acel lot să se conecteze și mai mult la autoritatea antrenorului era nevoie de acea decizie”, a spus Ovidiu Burcă, în cadrul emisiunii Exclusiv Dinamo.