Cum a răspuns Giovanni Becali când a fost întrebat dacă au existat selecționeri conduși de impresari: ”Cum n-am mai făcut-o eu, cum n-am mai avut rezultate!”

Giovanni Becali a fost întrebat dacă au existat selecționeri care au fost conduși de impresar. El a oferit un răspuns în stilul caracteristic.

”Pe asta am mai spus-o şi o repet, mă plictisesc de chestia asta. Şi Iordănescu, şi Piţurcă au fost catâri cu mine, doi catâri, cărora dacă le spuneai ceva făceau invers. Îţi dau cuvântul meu. Cu aceşti antrenori am avut trei ‘europene’ şi două ‘mondiale’, că am făcut eu echipa (n.r. – râde). Cum n-am mai făcut-o eu, cum n-am mai avut rezultate (n.r. – râde).

Îmi aduc aminte de Iordănescu. În 1993, înainte de Campionatul Mondial din SUA, am avut amical cu Republica Moldova aici, acasă. Veniseră nişte spanioli pentru fundaşul central Toni Doboş. Era în lot, stăteau îm Pantelimon şi m-am dus acolo. Ţiţi Dumitriu a zis că joacă. A venit şi mister. I-am spus <<Bă, spune-mi, ca să nu vină oamenii degeaba>>. Au venit, ne-am dus pe Ghencea, i-am bătut cu 2-0 pe ăia. În minutul 91 l-a pus pe Doboş în teren două minute. Ăia săracii se uitau la mine <<Bă, ce să mai spun eu?>>. Ăştia sunt antrenorii.

Şi cu Piţurcă, cu Falemi, când i-am zis dacă joacă a venit la mine şi a zis <<Du-te, bă, îmi spui mie ce să fac eu, ce să dreg eu?>>. N-am vorbit câţiva ani cu el, poftim”, a declarat Giovanni Becali la Orange Sport.