Cum a ratat FCSB omul de titlu de la CFR: ,,Am în cap discuţia asta şi acum”

FCSB a ratat în urmă cu aproape cinci ani de zile un transfer stelar pentru Liga 1. Gigi Becali a fost pe punctul de a-l aduce la echipa sa pe Ciprian Deac, omul titlurilor de la CFR Cluj.

Vasile Miriuţă, antrenorul CFR-ului din acea perioadă, a vorbit despre cum au decurs lucrurile la acea vreme. Acesta spune că mijlocaşul a revenit asupra deciziei de a semna cu FCSB după ce Neluţu Varga, patronul lui CFR Cluj, a scos clubul din insolvenţă.

,,Eu eram la CFR atunci când a sunat Gigi să îl ia la Steaua. Şi era cât pe-aici, era plecat la Bucureşti. Am vorbit cu el şi zice: «Tati, vezi că zbor la Bucureşti şi vorbesc cu Gigi». Am în cap discuţia asta cu el şi acum, după 4 ani. Şi s-a întors după aia.

Eu i-am zis «Băi, Cipi, e CFR. Eşti acasă. Eşti emblemă!». Şi s-a întors după aia. Clubul era în insolvenţă atunci. Neluţu Varga a venit şi a cumpărat clubul, care a intrat pe un făgaş normal, iar Deac a decis să rămână. Adevărul este că Deac e motorul echipei. E pe dreapta, pe stânga, în centru centru, e peste tot. E un fotbalist extraordinar. Şi are o vârstă la care alţii s-au lăsat”, a declarat Vasile Miriuţă, pentru Playsport.

Gigi Becali, exasperat de vedeta CFR-ului: ,,Nu vreau să se accidenteze, dar să plece undeva”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB are în continuare un gust amar pentru faptul că nu l-a transferat în urmă cu mai mulţi ani pe Ciprian Deac, artizanul CFR-ului pentru ultimele campionate câştigate.

Omul de afaceri nu îi vrea răul mijlocaşului de 35 de ani, însă şi-ar dori ca acesta să plece de la CFR Cluj. Gigi Becali spune că îi reproşează mereu lui Mihai Stoica ratarea transferului lui Ciprian Deac.

,,La campionat, având în vedere că echipele sunt foarte slabe în Liga 1, sunt șanse mici. Să zicem că e echilibrat, pentru că ei au meciuri mai grele rămase. Dar șansele sunt mai mari pentru ei. O echipă solidă, puternică, nu ai ce să spui.

Singurul lucru pe care l-aș dori, nu că aș vrea să se accidenteze, dar să plece undeva Deac. Dacă aș putea să scap de el… El le-a luat toate campionatele, el le-a luat tot. El face tot acolo!

Eu am vrut să-l iau pe Deac cu 5 mii salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul. El a zis că e terminat, venise după accidentările din Germania. L-a luat CFR. Am vrut apoi să-l iau iar, cu 20.000 de salariu. Semnasem contractul, am vorbit cu băiatul, i-a făcut CFR ofertă mai mare și a rămas la CFR.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.