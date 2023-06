Cum a reacționat Adi Mihalcea după ce a pierdut în fața celor de la UTA Arad: „Am căzut și fizic și mental!”

Gloria Buzău a pierdut pe terenul celor de la UTA Arad. Buzoienii au cedat la returul barajului pentru promovare (1-5).

Adi Mihalcea, tehnicianul echipei, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Am căzut și fizic și mental!”

„Am jucat bine aproape trei reprize. Și azi am făcut o primă parte destul de bună, consistentă. Am luat un prim gol dintr-o fază fixă, ne-am bătut singuri azi. Am luat, practic, două goluri din faze fixe sau acțiuni după faze fixe și pe o greșeală de portar. Pe urmă, am căzut și fizic și mental, scorul putea fi și mai mare. S-a văzut calitatea jucătorilor echipei gazdă, a SuperLigii, nu am mai făcut față și am fost sparring partner. Felicit jucătorii pentru tot traseul, am fost pentru prima dată în play-off și am ajuns la baraj.

Am fost onorabili în prima manșă, în a doua nu am mai rezistat. Merită felicitați băieții, nu am avut un lot numeric foarte mare, am jucat multe meciuri cu aceiași băieți, pe final unii dintre ei au clacat. Felicit gazdele, merită pe deplin această victorie. Mi-ar plăcea să nu mai fie în această situație, cu așa public. Fotbalul are nevoie de stadioane pline, acum și cu Dinamo acest lucru se va îmbunătăți. UTA merită, când am fost eu aici erau alte condiții. Terenul de joc (n.r. – de la Șiria) era cât sala de conferință, sunt alte condiții acum. Stadionul acesta e superb, prima dată am scos cu Chindia un egal, acum nu am mai reușit, riscam să ne facem și de râs azi”, a spus Adrian Mihalcea, după eșecul cu UTA Arad.