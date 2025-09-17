Cum a reacționat antrenorul Benficăi, după ce a aflat că a fost demis

Benfica a rămas fără antrenor după eșecul surprinzător cu Qarabag, scor 2-3, pe teren propriu, în grupele Ligii Campionilor.

După demisie, Bruno Lage a oferit mai multe declarații.

Cel mai important lucru e că le urez celor de la Benfica tot ce e mai bun. Am încercat să arătăm că echipa este diferită de cea pe care am găsit-o acum un an, când am ajuns aici. Dar, anumite constrângeri, anumiți factori interni și externi au făcut ca noi să nu progresăm.

Vreau să-i doresc mult noroc succesorului meu. Mourinho o știe bine pe Benfica, a jucat aici de 3 ori cu noi, știe bine această echipă, pe care a lăudat-o în repetate rânduri. Mi-a spus că sunt un om fericit cu opțiunile pe care le am. Va fi mult mai fericit și cu Sudakov și Dodi Lukebakio.”, a spus Bruno Lage, conform record.pt.

„Fotbaliștii mi-au urmat mereu instrucțiunilr. O iubesc foarte mult pe Benfica, pentru că acest club a făcut foarte multe pentru cariera mea. Am venit aici prima dată pentru echipele de juniori, iar acum plec a doua oară de la echipa mare.

Benfica m-a făcut cunoscut la nivel național și internațional, într-un fel pe care nu mi l-aș fi imaginat niciodată. Din punct de vedere financiar, Benfica mi-a dat ocazia să-i ofer familiei mele confort și o viață liniștită.”, a mai spus Lage.