Cum a reacționat antrenorul lui Sepsi după ce a învins-o pe CFR: ”Nu știu dacă vor fi schimbări!”

Sepsi a învins duminică cu 2-1, pe CFR, în etapa cu numărul 20 din competiția internă.

Ardelenii au ajuns la şaptelea meci consecutiv fără victorie în Superliga.

După meci, Bernd Storcki a oferit mai multe declarații.

Noul antrenor de la Sepsi susține că va purta o discuție cu oficialii echipei, pentru a adecide dacă vor fi schimbări la clubul covăsnean în această iarnă.

”A fost un meci greu, am fost prea pasivi, am întâlnit o echipă grea. A trebuit să avem mai mult curaj, am fost mai ofensivi în partea a doua. Am făcut și câteva schimbări, am avut mai multă forță.

Jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine, au marcat, au arătat bine și la antrenamente.

Am avut mai multe ocazii după ce am schimbat sistemul și am reușit să marcăm. Am jucat mai mult în benzi.

Nu știu dacă vor fi schimbări, nu am hotărât nimic. Voi avea o discuție cu cei din conducere și vom decide ce trebuie făcut”, a declarat Bernd Storck.