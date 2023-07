Cum a reacționat David Beckham când a aflat că Messi a semnat cu echipa sa

Preşedintele şi coproprietarul clubului de fotbal Inter Miami, David Beckham, a fost extrem de încântat că Lionel Messi vine în Major League Soccer, campionatul american de fotbal.

„Eu nu am visat niciodată să fiu antrenor când eram copil. În schimb, am visat să am într-o zi echipa mea şi am cei mai buni jucători din lume. Cei mai buni jucători posibili pentru club, pentru campionat şi pentru suporteri.

Când am ştiut sigur că Leo va semna, atunci m-am aşezat undeva şi am fost foarte emoţionat. Este incredibil că un singur om, un singur jucător, un singur fotbalist poate stârni atâtea emoţii. Asta este puterea lui Lionel Messi.

Sigur, aici sunt diferenţe. Dar lucrurile se schimbă repede. Nivelul este mult mai ridicat faţă de momentul în care am venit eu, în 2007. La acea vreme, erau doar 13 echipe şi puţine dintre ele aveau un stadion adaptat fotbalului.

Astăzi, avem 29 şi majoritatea dintre ele au propria arenă. Am văzut academii ale cluburilor dezvoltându-se, iar asta înseamnă creştere. Dar trebuie timp de adaptare, indiferent că este Leo sau Sergio (Busquets). Iar noi vom avea toată răbdarea cu ei”, a declarat David Beckham, potrivit L’Equipe.