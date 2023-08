Cum a reacționat Dennis Politic după prima victorie a lui Dinamo din acest sezon: „Am meritat și ne bucurăm că am reușit să o obținem!”

Dinamo a bifat luni seară prima victorie din noul sezon de Liga 1. „Câinii” au câștigat cu 1-0 în fața celor de la FC Botoșani, după ce portarul Răzvan Ducan a deviat mingea în proprie poartă.

Dennis Politic, jucătorul venit în această vară la Dinamo, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Am meritat și ne bucurăm că am reușit să o obținem!”

„Am încercat să joc în față, să punem presiune pe ei. Mă bucur că a intrat mingea în poartă, nu contează cine a marcat. Atmosfera a fost senzațională. Știam ce fani are Dinamo, acum am văzut din nou. Mă bucur că ne-au susținut.

Cred că am meritat victoria și ne bucurăm că am reușit să o obținem. De acum, înapoi la muncă, pentru meciul următor.

Presiune este mereu la Dinamo și crește pe măsură ce trec meciurile și nu reușim să câștigăm meciurile”, a declarat Dennis Politic, după victoria cu FC Botoșani.