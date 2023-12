Cum a reacționat Florin Bratu după ce Dinamo l-a oficializat pe noul antrenor: ”Păi, mă duc!”

Dinamo are un nou antrenor principal. „Câinii” vor fi conduși de către croatul Zeljko Kopic.

Florin Bratu a fost pe lista câinilor și nu ar fi spus nu unui job în Ștefan cel Mare.

Antrenor a dezvăluit cum a reacționat când Dinamo și-a anunțat noul antrenor.

"Nu știu, am avut un sentiment amestecat. Am avut speranțe. Știi ce s-a întâmplat? Am primit foarte multe mesaje de la suporteri, în care îmi spuneau să vin acasă, să îi ajut. A venit acel telefon de la Andrei Nicolescu, în care m-a chemat să discutăm.

Mi-am făcut speranțe, eram 100% convins că pot salva Dinamo. Și acum cred acest lucru. Eu am încredere în metodele mele și în ce știu să fac. Mi-am făcut speranțe, dar dacă nu m-au ales pe mine…

E corect să vorbești cu mai mulți antrenori, în contextul în care ai o strategie. A plecat Ovidiu Burcă. Eu cred că, dacă aș fi în conducerea unui club, aș face un top. Cine e primul? Pe ăsta îl vreau.

Păi, mă duc, vorbesc cu el, și dacă nu îl conving, mă duc la al doilea și așa mai departe. Trebuie să stau 7-8 ore la birou să rezolv cu antrenorul, nu plec acasă până nu rezolv. Așa cred eu, ca strategie. Nu reproșez, eu așa aș fi făcut”, a spus Bratu.