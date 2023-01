Cum a reacționat Florin Prunea după ce a aflat că Sorescu va merge la FCSB: ”Nu poate fi considera dinamovist!”

Sorescu și-a dat acordul să meargă la FCSB.

Florin Prunea a reacționat când a auzit această veste.

”Sorescu ştie cel mai bine ce are de făcut. Foarte bine, vine la un club puternic din România. Foarte bine dacă se face. (n.r. – dacă se poate vorbi despre trădare) În niciun caz, s-au dus vremurile alea. Jucătorul de fotbal trebuie să facă ce e cel mai bine pentru el. Eu am avut în 90′, 96 şi 98′ în fiecare an ofertă de la Steaua.

Sigur, n-am putut să fac pasul. Am fost crescut de Dinamo, dar Sorescu este un jucător care a trecut pe la Dinamo, nu este crescut de Dinamo, nu este asimilat ca un mare dinamovist.

A stat 4 ani la Dinamo, nu poate fi numit dinamovist. Dar este un jucător foarte bun, dacă FCSB reuşeşte să-l ia, este o afacere bună. Joacă şi pe mai multe posturi şi este un jucător exemplu, un jucător foarte bun care n-a făcut probleme pe unde a fost.

(n.r. – dacă see poate impune la FCSB) Fără probleme, este un jucător de echipă naţională. Dar eu sunt curios dacă se face, nu cred că se face. Ar fi un pas în spate pentru el pentru că s-a dus la o echipă bună din campionatul Poloniei şi pe un salariu, bănuiesc, destul de mare. Nu ştiu dacă FCSB poate să îi suporte salariul pe care îl câştigă în Polonia”, a spus Florin Prunea, pentru AS.ro.