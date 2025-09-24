Cum a reacționat FRF, după incidentele de la România – Ungaria

România a ratat calificarea la Euro 2026 la futsal, după ce a remizat 2-2 în returul barajului cu Ungaria, scor care a dus la eliminarea tricolorilor cu 4-5 la general.

Partida a fost marcată și de incidente în tribune. În prima repriză, suporterii din Peluza Sud Craiova s-au încăierat cu jandarmii, conflictul izbucnind după ce pe tabela de marcaj a apărut greșit „Ungaria – Ungaria” în loc de „România – Ungaria

Miercuri seara, oficialul FRF, Mihai Stoichiță, a comentat incidentele de la Craiova.

”Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat cu publicul. Publicul a rămas până la sfârșit și a fost o atmosferă superbă. Incidentele de la început nu cred că au avut legătură cu echipa națională.

Doare, bineînțeles că doare, mai ales că eram atât de aproape și nu am reușit. Nu poți să spui că băieții n-au jucat, nu poți să spui că nu s-au dăruit, dar, din păcate, sportul are și ghinioane. De ce să spun că nu a fost seara lor?

De multe ori au ridicat sala în picioare și a fost chiar plăcut ce am văzut. Nu e treaba mea… ei au între ei ce au, nu mă bag eu. Cine poate ști dacă rezultatul era altul? Atmosfera a fost bună și după aceea”, a spus Stoichiță, potrivit fanatik.ro.