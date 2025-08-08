Cum a reacționat Gigi Becali după revenirea de senzație a celor de la FCSB în meciul cu Drita

FCSB a obținut o victorie dramatică în fața celor de la Drita, scor 3-2, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Echipa bucureșteană a fost condusă cu 2-0 de formația din Kosovo, însă Daniel Bîrligea s-a remarcat cu o „dublă”, marcând inclusiv golul victoriei din penalty, în minutul 90+4.

La finalul partidei, Daniel Bîrligea a avut o reacție emoționantă, izbucnind în lacrimi în timpul interviului și explicând perioada dificilă prin care a trecut echipa. Discursul său a impresionat atât suporterii, cât și conducerea clubului.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Bîrligea. Becali a remarcat și evoluția lui Dennis Politic, intrat în repriza a doua, precum și potențialul crescut al lui Octavian Popescu. Patronul campioanei crede că echipa a depășit momentul critic, obținând primul succes după patru înfrângeri consecutive.

„Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.

Nu am avut emoţii. Nu ai cum…când era 1-0, mă gândeam să egalăm să ne calificăm acolo. Shkendija era mai slabă decât asta. Dar totuşi, i-am dominat. Mingea numai la noi, au dat două goluri cum am dat. Nu neapărat diferenţa…e diferenţa de valoare, asta este.

A făcut Chiricheş nişte greşeli, nu e atent la mijlocul terenului. Nu, am vorbit la pauză şi am zis că o să intre Politic în locul lui Chiricheş. Sau Malcom, au zis că mai bine el, au făcut cum au vrut ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Drita 3-2.