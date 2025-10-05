Cum a reacționat Ianis Hagi, după super-golul marcat pentru Alanyaspor

Ianis Hagi a fost omul meciului în confruntarea dintre Alanyaspor și Genclerbirligi, scor 2-2, din etapa a 8-a a SuperLigii Turciei, reușind să marcheze primul său gol pentru noua echipă și să ofere o pasă decisivă. Internaționalul român, revenit recent în țară pentru meciurile naționalei, a dezvăluit că evoluează într-o poziție care îi pune cel mai bine în valoare calitățile, în centrul liniei de mijloc, cu libertate între linii.

„În stânga joc pe parte defensivă. Pe parte ofensivă sunt mai mult în mijloc. În sistemul pe care noi îl jucăm sunt un fel de optar-decar, în poziția aia. Mă mișc foarte mult, e o poziție unde mă simt foarte bine. Între linii, în mijlocul terenului, unde am libertate să-mi aleg eu spațiul, să citesc jocul.