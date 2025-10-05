Cum a reacționat Ianis Hagi, după super-golul marcat pentru Alanyaspor
Ianis Hagi a fost omul meciului în confruntarea dintre Alanyaspor și Genclerbirligi, scor 2-2, din etapa a 8-a a SuperLigii Turciei, reușind să marcheze primul său gol pentru noua echipă și să ofere o pasă decisivă. Internaționalul român, revenit recent în țară pentru meciurile naționalei, a dezvăluit că evoluează într-o poziție care îi pune cel mai bine în valoare calitățile, în centrul liniei de mijloc, cu libertate între linii.
„În stânga joc pe parte defensivă. Pe parte ofensivă sunt mai mult în mijloc. În sistemul pe care noi îl jucăm sunt un fel de optar-decar, în poziția aia. Mă mișc foarte mult, e o poziție unde mă simt foarte bine. Între linii, în mijlocul terenului, unde am libertate să-mi aleg eu spațiul, să citesc jocul.
E o calitate a mea de mic. Mereu am dat randament când am fost folosit în acest rol. Chiar dacă pot juca fără problemă și în bandă. Sunt ambidextru, pot juca și în stânga și în dreapta”, a spus Ianis Hagi, potrivit digisport.ro.
Presa din Turcia a lăudat execuția senzațională a fotbalistului român, comparându-l imediat cu tatăl său, Gică Hagi, legendarul jucător al lui Galatasaray.
„Golul din lovitură liberă marcat de Ianis Hagi, cu stângul, de la aproximativ 30 de metri împotriva lui Gençlerbirliği, le-a amintit turcilor de tatăl său”, au scris jurnaliștii locali.