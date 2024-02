Cum a reacționat Iosif Rotariu după ce nepotul său a plecat de la FCSB: ”Trebuia să primească mai mult timp!”

Dorin Rotariu a plecat de la FCSB. Atacantul nu a mai fost dorit de Gigi Becali.

Recent, Iosif Rotariu a vorbit despre nepotul lui.

Unchiul fotbalistul a vorbit despre viitorul nepotului său.

”N-am ce să comentez. Dacă au reziliat pe cale amiabilă… Ce să zic? Dorin trebuie să meargă mai departe şi să joace la altă echipă, că aşa e fotbalul. Nu ştiu dacă este înţeles cu altă echipă. Nu pot să-i analizez eu pe ei (n.r.- cei de la FCSB). Normal că ai un timp de aşteptare, de acomodare, de integrare în colectiv. Acum, el trebuie să-şi caute echipă şi să joace.

Părerea mea este că trebuia să primească mai mult timp, dar astea este părerea mea. Dar ce contează părerea mea? Aşa e la toate cluburile, în toată lumea. Nu ştiu în ce condiţii s-a despărţit, acum aflu şi eu. (n.r. cum l-aţi simţit pe Dorin în periaoda aceasta, de când a fost exclus din lot?) Era puţin afectat, dar mergea la antrenamente. Îşi făcea antrenamentul separat. Normal că era afectat, dar acum trebuie să treacă peste lucrul acesta şi să o ia de la capăt, în altă parte.

E tânăr. (n.r. îl vedeţi continuând în România sau în străinătate?) Nu ştiu ce vrea el. Dar prea puţin probabil în România. Are toate premisele să ajungă la echipa naţională. Are 28 de ani, e matur. O vârstă optimă pentru fotbalul de performanţă. Eu cred că-şi va reveni, pentru ca are calităţi. A trecut printr-un moment mai greu, poate a fost şi neinspirat.

Dar cu siguranţă va reveni. (n.r.- a fost neinspirat că a ales să vină la FCSB?) Nu ştiu… poate toată conjunctura. În perioada aceea FCSB nu a avut rezultate vreo trei-patru etape. Poate, dacă prindea perioada de acum, era altceva. Toate calculele erau făcute să fie bine, dar dacă n-a fost… asta e! La fotbal, o iei de la capăt”, a declarat Iosif Rotariu, pentru cei de la playsport.ro.