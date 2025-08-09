Cum a reacționat Kopic după ce elevii săi s-au chinuit cu nou-promovata Metaloglobus

Dinamo București a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, câștigând cu 1-0 în fața lui Metaloglobus, însă Zeljko Kopic s-a arătat nemulțumit de prestația jucătorilor săi repriza secundă. Antrenorul croat a recunoscut că echipa a suferit atât fizic, cât și mental, iar nivelul jocului nu a fost satisfăcător. Totuși, Kopic a subliniat importanța celor 3 puncte obținute, menționând că, deși Dinamo a avut evoluții mai bune în alte meciuri, nu a reușit să câștige.

„Am jucat bine în prima repriză, în primele 30-35 de minute, apoi au apărut greșeli. A doua repriză a fost sub nivelul nostru. Am fost obosiți din punct de vedere mental și fizic. E important că avem două victorii la rând, dar trebuie să jucăm mult mai bine”, a declarat Kopic. Tehnicianul a anunțat că echipa va avea două zile libere pentru recuperare, urmând ca de luni să înceapă pregătirile pentru partida cu UTA.

Referindu-se la Cătălin C]rjan, căpitanul echipei, Kopic a spus că golul marcat și bara din meci i-au oferit mai multă încredere acestuia. Croatul și-a exprimat deschiderea față de noi transferuri, spunând că va fi fericit dacă lotul va fi completat. A apreciat potențialul lui Stoinov, menționând că acesta va progresa cu timpul, deși nu se află mereu la cel mai bun nivel.

