Cum a reacționat LPF, după victoria FCSB-ului

Joi, 25 septembrie 2025, campioana en-titre a României, FCSB, a început cu dreptul seria meciurilor din grupa principală din UEFA Europa League, învingând, în deplasare, echipa olandeză Go Ahead Eagles, cu 1-0, se arată pe site-ul LPF.ro

Golul roș-albaștrilor a fost marcat de David Miculescu în minutul 13.

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, în numele instituției pe care o conduce, felicită jucătorii, antrenorii și conducătorii echipei FCSB pentru această frumoasă victorie și le urează mult succes în grupa principală a UEFA Europa League!