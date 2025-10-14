Cum a reacționat Mircea Lucescu după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul i-a urat succes contra Universității Craiova

Mircea Lucescu a vorbit despre polemica iscată în urma convorbirii sale cu Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Ce le-a transmis suporterilor olteni.

Mircea Lucescu a lămurit discuția avută cu Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. De ce l-a sunat, de fapt

Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, partidă câștigată de bucureșteni ulterior cu 1-0, iar selecționerul României i-a urat succes.

Fanii olteni au aflat și nu au digerat prea bine gestul lui Il Luce, care a lămurit acum întregul epsiod. „Am avut un meci extraordinar de important cu Austria. Putea să fie oricine.

I-am dat lui Gigi pentru că eu vreau ca jucătorii mei să se întoarcă cu un moral foarte bun la echipa națională. Când câștigi în campionat, vii cu entuziasm.

Nu m-am referit la Craiova, nu Craiova m-a interesat. Eu am vrut să-i dau lui încredere, ca om, ca acei jucători să vină cu încredere. Mai dau câteodată la câte un antrenor, fără să țin cont cine este adversarul. Dar să-l ajut, să-l susțin.

N-am făcut-o cu gândul de a jigni. N-am vrut să arăt că vreau să câștige FCSB. Era un moment important pentru Gigi, FCSB în subsolul clasamentului, joacă în cupele europene, sunt jucători la echipa națională. Avea nevoie de un sprijin. Nu conta că e Craiova sau altă echipă. Era același lucru. Asta o dată.

Al doilea meu interes era ca, în general, fotbalul nostru, ca o echipă ca FCSB să nu rămână în subsolul clasamentului. Pentru că până la urmă, echipele astea mari dau nota de performanță al întregului fotbal.

Nu poți să le lași să dispară. Cum noi am făcut prostia mare în 90, să lăsăm să dispară branduri importante Poli Timișoara, Târgu Mureș, Arad. Au apărut echipe sătești și a fost o mare greșeală pentru că nu se întâmplă nicăieri în lume!”, a spus inițial Mircea Lucescu.