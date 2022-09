Cum a reacționat Mirel Rădoi, după ce a fost învins de o echipă nou promovată: ”Nu am meritat nimic!”

FC Hermannstadt a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe teren propriu, la Mediaş, într-un meci din etapa a opta a Superligii de fotbal.

Daniel Paraschiv a marcat unicul gol al meciului în minutul 50, din pasa lui Mino Sota, în urma unei greșeli a lui Bogdan Mitrea.

Craiova a jucat extrem de slab, iar primul șut pe poartă a fost expediat abia în minutul 76, de către Andrei Ivan. La finalul meciului, Mirel Rădoi a avut o reacție sinceră.

”Au încercat să ne demonstreze că arată ca o echipă de play-off şi au reuşit asta. Ne-au dat o lecţie importantă în seara asta. Nu am reuşit să ajungem cu mingea în zonele pe care le-am propus. Pot să găsesc multe cauze. Dacă stau să mă gândesc, nu am făcut foarte multe lucruri pentru a merita un punct. Discuţiile cu ei sunt private, dar suntem nemulţumiţi.

Se poate întâmpla să pierzi, dar nu de maniera asta. Prefer să pierd la un scor mai mare, dar să realizez ceva. Au fost foarte multe situaţii în care am jucat la întâmplare. Sunt sigur că putem mult mai mult decât am arătat în seara asta.

Noi am crezut până aici, că am meritat mai mult decât am arătat. Ata este greşit, nu am meritat nimic. Constanţa a lipsit la echipa asta în ultimii ani. Singurul lucru pozitiv după această partidă este că acest rezultat poate fi un duş rece să ne trezim, că nu am arătat ceea ce putem.

Asta cu timpul e relativă. Aş vrea mai mult curaj. Dar asta trebuie să vină şi de la mine. E uşor să îi găsesc pe ei vinovaţi. Vinovatul numărul 1 sunt eu. Lucrul ăsta trebuie să îl accept. Totul pleacă de la mine. Eu trebuie să analizez foarte mult, iar analiza va duce către jucători”, a spus Mirel Rădoi, la finalul meciului.