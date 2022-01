Cum a reacționat publicul din Australia în urma scandalului Djokovic. Pe cine au fluierat la scenă deschisă

Șeful tenisului australian, Craig Tiley, a apărut în public pentru prima dată după scandalul Novak Djokovic.

Acesta a premiat-o pe Sam Stosur, care s-a retras din tenis. Publicul australian l-a fluierat pe Craig Tiley, acesta fiind considerat vinovat pentru scandalul în care a fost implicat Djokovic prin acordarea acelei derogări.

Tiley declarat că nu își dă demisia și că Tennis Australia nu va suporta sumele pe care trebuie să le plătească Djokovic după ce a fost expulzat.

TILEY SPEAKS 🗣️

Tennis Australia boss Craig Tiley has answered questions about the Novak Djokovic saga for the first time 👇#AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/Gx8K4W9YUJ

— Wide World of Sports (@wwos) January 20, 2022