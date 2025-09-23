Cum a reacționat tatăl lui Lamine Yamal după ce fiul său a fost pe doi în competiția pentru Balonul de Aur

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu a primit bine înfrângerea fiului său în fața lui Dembele.

După ce a aflat că atacantul lui PSG este câștigătorul, Nasraoui s-a oprit în zona jurnaliștilor spanioli și le-a declarat: „Anul viitor e al nostru”.

„Cred că e cel mai rău… Nu o să spun jaf, ci daune morale aduse unei ființe umane.

Cred că Lamine Yamal este de departe cel mai bun jucător din lume, la o diferență uriașă.

Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume.

Cred că nu are rivali”,a declarat tatăl lui Yamil Yamal la El Chiringuito TV.