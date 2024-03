Cum a redresat-o Ivaylo Petev pe Universitatea Craiova la pauză: ”Aceste meciuri nu trebuie jucate, trebuie câştigate!”

Universitatea Craiova a câștigat duminică seara, cu scorul de 2-1, echipa FCU Craiova 1948. Partida a contat pentru ultima etapă a sezonului regular.

Pentru echipa lui Adrian Mititelu a marcat Aurelian Chițu în minutul 45+4.

Mitriță a egalat pentru Universitatea Craiova în minutul 70, iar Baiaram a închis tabela în minutul 77.

În minutul 57, Vladimir Screciu a acuzat dureri musculare și a fost schimbat.

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova a oferit mai multe declarații. El și-a felicitat jucătorii și publicul.

”Am făcut o greşeală şi am primit un gol. În a doua repriză am corectat nişte chestii şi cred că repriza a doua a fost mult mai bună din punct de vedere calitativ. Am avut şi alte situaţii să marcăm şi golul trei, însă nu am reuşit.

Aceste meciuri nu trebuie jucate, trebuie câştigate. Îmi felicit jucătorii şi publicul şi cred că am meritat cele trei puncte.

(n.r. despre accidentarea lui Screciu) ”Cei care au intrat au făcut-o foarte bine, au adus energie în joc. Avem o bancă foarte bună şi admir acest comportament. Cel care primeşte o şansă trebuie să dea tot ce are mai bun. Mâine vom vedea situaţia lui Screciu. Mi-a spus că a simţit ceva la pulpă”, a spus Ivaylo Petev.