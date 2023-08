Cum a sărbătorit Cristi Balaj victoria CFR-ului: „Asta făceam la patru dimineața”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre sentimentele pe care un fan le trăiește într-un astfel de derby. Oficialul fostei campioane a remarcat că partida a fost spectaculoasă și că la patru dimineața era la McDonalds!

„Meciul a fost spectaculos pentru oamenii neutri. Pentru cei implicați, indiferent că vorbim de suporterii noștri sau de noi, cei de la CFR și cei de la U Cluj, el a avut un oarecare dramatism.

E greu să trăiești momentele jocului la acea intensitate fără să ai și repercursiuni.

Ori nu mai ai voce, ori inima bate mai tare, ori nu ai reușit să adormi. Unii de fericire alții de supărare. Eu la ora 4 de dimineață eram pe la McDonalds. Nu m-am recunoscut eu. S-a uitat soția la ceas când am intrat în casă.

Am mai trăit. Am suferit la meciul cu Adana și la alte jocuri. Doar că meciul acesta a fost special și prin prisma cadoului pe care am vrut să îl facem suporterilor”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.