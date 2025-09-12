Cum arată cifrele etapei 5 din Liga 2, potrivit site-ul oficial FRF.

13 ani, 9 luni şi 25 de zile au trecut de la ultimul meci în care Constantin Budescu a evoluat în Liga 2. Sosit la Tunari la finalul lunii august, Budescu a intrat pe finalul partidei cu FC Voluntari, marcând în primul său meci jucat în eşalonul secund după 5.047 de zile. Ultima oară când a jucat în Liga 2 s-a întâmplat pe 5 noiembrie 2011, pentru AFC Astra 2, într-un duel cu FC Viitorul Constanţa;

2 triple au fost consemnate în primele cinci etape ale actualei ediţii de campionat. Cristian Măgeruşan de la ASA Tg.Mureş a devenit al doilea jucător care înscrie de trei ori în acelaşi meci, primul din acest sezon fiind Kehinde Fatai de la CS Afumaţi, cu o triplă în prima etapă. În ambele partide, echipa autorului triplei a fost şi cea care a câştigat meciul;

9 puncte din 9 posibile pe teren propriu au adunat după această rundă doar două echipe: Concordia Chiajna şi FC Bihor Oradea. Cele două formaţii au învins acasă în actuala rundă la două goluri diferenţă, ilfovenii cu 2-0 pe Gloria Bistriţa, iar orădenii pe Steaua Bucureşti cu 4-2;

502 zile au trecut de la ultimul meci de campionat jucat de Nicolae Păun în culorile lui Sepsi. Mijlocașul născut pe 19 ianuarie 1999 a suferit o accidentare gravă care l-a ținut pe tușă peste un an și patru luni, ultimul său meci de campionat fiind în SuperLigă, pe 15 aprilie 2024;

3 meciuri consecutive cu gol marcat are Moussa Samake. Noul atacant al Concordiei Chiajna se află într-o formă de zile mari, reuşind să marcheze în fiecare meci de campionat în care a evoluat. Rând pe rând a marcat câte un gol în porţile celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, FC Bacău şi, acum, Gloria Bistriţa;

4 galbene a adunat Tony, antrenorul principal al celor de la Poli Iași, devenind primul suspendat pentru cumul. Cu excepția celei de-a doua etape de campionat, portughezul a fost sancționat în fiecare meci jucat în actuala ediție de campionat;

2 penalty-uri transformate de același jucător în aceeași repriză este performanța lui Antoniu Manolache de la ACS FC Corvinul. Fundașul hunedorenilor a reușit acest lucru în duelul cu CSC 1599 Șelimbăr, ambele goluri fiind consemnate în repriza secundă. Și băcăuanul Cîrstean are două penalty-uri transformate în același meci, cu CS Afumați, în prima etapă, dar el a marcat în reprize diferite.