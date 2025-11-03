Cum arată clasamentul la finalul turului
S-a tras linie peste prima parte a ediției actuale de campionat, o dată cu fluierul final al meciului de la Ploiești, dintre Petrolul și FC Botoșani.
Returul începe vineri, 7 noiembrie
A fost remiză albă pe Stadionul „Ilie Oană”, deși echipa vizitatoare, cea mai ofesnivă în turul de campionat, cu 28 de goluri în 14 meciuri, a beneficiat de un penalty.
Numai că Mitrov a executat slab lovitura de la 11 metri acordată după revederea fazei pe monitorul VAR, iar Krell a respins mingea.
Rezultatele meciurilor din etapa 15: Dinamo – CFR Cluj 2-1, Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1, Universitatea Cluj – FCSB 0-2, UTA Arad – Metaloglobus 2-0, FC Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3, Universitatea Craiova – Rapid, 2-2, Farul Constanța – FK Csikszereda 3-0 și Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0-0.
Clasamentul la finalul turului:
Partidele din etapa 16 se joacă după următorul program:
Vineri, 7 noiembrie
Ora 18:00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București
Ora 20:30 Farul Constanța – FC Botoșani
Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 14:30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
Ora 17:30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20:30 FC Rapid – FC Argeș
Duminică, 9 noiembrie
Ora 14:30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 17:30 Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20:30 FC Hermannstadt – FCSB