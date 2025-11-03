Cum arată clasamentul la finalul turului

S-a tras linie peste prima parte a ediției actuale de campionat, o dată cu fluierul final al meciului de la Ploiești, dintre Petrolul și FC Botoșani.

Returul începe vineri, 7 noiembrie

A fost remiză albă pe Stadionul „Ilie Oană”, deși echipa vizitatoare, cea mai ofesnivă în turul de campionat, cu 28 de goluri în 14 meciuri, a beneficiat de un penalty.

Numai că Mitrov a executat slab lovitura de la 11 metri acordată după revederea fazei pe monitorul VAR, iar Krell a respins mingea.

Rezultatele meciurilor din etapa 15: Dinamo – CFR Cluj 2-1, Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1, Universitatea Cluj – FCSB 0-2, UTA Arad – Metaloglobus 2-0, FC Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3, Universitatea Craiova – Rapid, 2-2, Farul Constanța – FK Csikszereda 3-0 și Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0-0.

Clasamentul la finalul turului:

Partidele din etapa 16 se joacă după următorul program:

Vineri, 7 noiembrie

Ora 18:00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București

Ora 20:30 Farul Constanța – FC Botoșani

Sâmbătă, 8 noiembrie

Ora 14:30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

Ora 17:30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20:30 FC Rapid – FC Argeș

Duminică, 9 noiembrie

Ora 14:30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj

Ora 17:30 Universitatea Craiova – UTA Arad

Ora 20:30 FC Hermannstadt – FCSB