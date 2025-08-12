Cum arată echipa etapei a 5-a din Superliga

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 5-a:

PORTAR

Denis Rusu (Unirea Slobozia) – Experimentatul portar al ialomițenilor a fost în zi mare: 13 intervenții în victoria Unirii de pe stadionul Steaua!

FUNDAŞI

Dino Mikanović (Universitatea Cluj) – Aflat la debut în SuperLigă, a controlat flancul drept în cele 67 de minute în care a evoluat.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Rămâne același jucător periculos la fazele fixe. A înscris pentru a 10 – a oară în SuperLigă.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat un nou gol de generic, al treilea pentru ”alb-albaștrii” în toate competițiile.

Bogdan Marian (Petrolul Ploiești) – Intrat pe parcursul reprizei secunde, a marcat golul care le-a adus prahovenilor un punct.

MIJLOCAŞI

Andrei Ciobanu (Oțelul Galați) – A avut o prestație solidă. A înscris pentru întâia oară în tricoul gălățenilor.

Florin Purece (Unirea Slobozia) – A coordonat excelent jocul echipei sale. A oferit pasa decisivă la singurul gol al partidei din Ghencea.

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – A fost cel mai bun dinamovist de pe teren. Pe lângă golul marcat, a reușit 44 de pase corecte (83 %).

ATACANŢI

Alexandru Dobre (FC Rapid) – Și-a arătat clasa la golul marcat, al 10-lea în 32 de meciuri jucate în SuperLigă.

Marinos Tzionis (UTA Arad) – A contribuit la succesul echipei sale cu gol și pasă decisivă.

Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani) – A înscris golul care le-a deschis botoșănenilor drumul spre victorie.

ANTRENORUL ETAPEI

Andrei Prepeliță (Unirea Slobozia FOTO) – A reușit o victorie mare, printre cele mai importante din istoria clubului din Slobozia!