Cum arată echipa lunii septembrie din Liga 2

Meciurile din Liga 2 din luna septembrie s-au încheiat chiar în ultima zi, marți, 30, iar astăzi, 2 octombrie 2025, vă prezentăm cel mai bun prim 11 al lunii recent încheiate, se arata pe site-ul oficial al celor de la FRF.

Echipa lunii septembrie în Liga 2

Portar: Arsenie Mocan (FC Bihor);

Fundași: Alexandru Albu (Chindia Târgoviște), Florin Ilie (Corvinul Hunedoara), Abel Popa (FC Bihor);

Mijlocași: Dragoș Tescan (FC Bihor), Alexandru Hrib (Politehnica Iași), Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Atacanți: Ivan Pešić (Chindia Târgoviște), Filip Ilie (Corvinul Hunedoara), Luca Tincău (FC Bihor).

Antrenorul lunii va fi ales în urma voturilor

Spre deosebire de sezonul trecut, dar și de luna august a stagiunii recente, din septembrie antrenorul lunii în Liga 2 Casa Pariurilor va fi ales în urma voturilor exprimate pe pagina de Facebook dedicată eșalonului secund, Liga 2.

Astfel, în zilele de 8 și 9 ale fiecărei luni, urmăritorii noștri vor putea vota, prin intermediul unui comentariu, antrenorul lunii. Pentru septembrie, finaliștii sunt Florin Maxim (Corvinul Hunedoara), Erik Lincar (FC Bihor) și Florin Pîrvu (FC Voluntari).

De asemenea, pe același model, acela de a vota prin intermediul unui comentariu, urmăritorii Ligii 2 vor alege cel mai bun jucător al lunii recent încheiate.

Câștigătorii din cele două categorii, respectiv Antrenorul Lunii și Jucătorul Lunii, vor fi recompensați cu un trofeu de către Casa Pariurilor, sponsorul competiției.