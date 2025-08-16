Cum arată etapa a doua din Liga 2

FRF prezintă în fiecare săptă,ână etapa curentă din a doua ligă a fotbalului românesc.

”De la începutul anului 2016, după fiecare etapă de campionat, în secţiunea dedicată acestei competiţii organizate de Federaţia Română de Fotbal, veţi găsi casetele de meci ale rundei respective, în format electronic.

Şi în ediţia 2025-2026, Federaţia Română de Fotbal continuă publicarea casetelor de meci după fiecare etapă, în aceeaşi formă de prezentare, actualizată doar la nivel jucătorilor Under obligatorii. Jucătorii născuţi în 2005 şi 2006 sunt marcaţi cu albastru, iar cei născuţi în 2007 sau mai tineri sunt marcaţi cu roşu.

CSM Olimpia Satu Mare 1-4 FC Bihor Oradea

Steaua Bucureşti 4-1 CS Concordia Chiajna

CSC 1599 Şelimbăr 1-3 AFC ASA Tg.Mureş

CSC Dumbrăviţa 1-3 Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa

AFC Câmpulung-Muscel 2022 2-3 CS Dinamo Bucureşti (foto)

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1 CS Tunari

Clubul Sportiv Gloria Bistrița 1-1 CS Afumaţi

SC FC Voluntari SA 1-0 CSM Slatina

AFC Metalul Buzău 0-0 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 1-0 AFC Chindia Târgovişte

ACS FC Bacău 1-2 ACSM Politehnica Iaşi”, se arată pe site-ul FRF.ro.