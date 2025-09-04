Cum arată lista UEFA pentru Conference League înregistrată de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League.

Clubul a dorit să adauge doi jucători pe lista UEFA pentru faza ligii din Conference League, fotbaliști care nu au fost prezenți la duelurile europene de până acum pentru că nu au făcut parte nici din lot. Este vorba despre fundaşul Adrian Rus şi atacantul Monday Etim, cei doi care au ajuns de marţi la Craiova.

Odată cu aceste modificări, formația „alb-albastră” a renunţat la doi fotbaliști. Unul dintre ei este Darius Fălcuşan, tânărul fundaş al liderului din SuperLigă, însă celălalt nume ales de către reprezentanții Craiovei este unul destul de surprinzător.

Este vorba despre Mihnea Rădulescu, jucător titular incontestabil în campionat în echipa Universităţii, dar care nu a jucat niciun minut în cupele europene până în acest moment.

Iată jucătorii de pe lista trimisă de U Craiova la UEFA:

PORTARI: Silviu Lung Jr., Laurențiu Popescu, Matei Goga (lista B), Alexandru Glodean (lista B), Pavlo Isenko

FUNDAȘI: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Vasile Mogoș, Nikola Stevanović, Adrian Rus

MIJLOCAȘI: Florin Ștefan, Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Lyes Houri, Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

ATACANȚI: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, David Barbu (lista B), Luca Băsceanu, Steven Nsimba