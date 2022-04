Cum arată piciorul lui Darius Olaru la aproape 24 de ore de la teribilul fault

FCSB s-a impus în fața celor de CFR Cluj cu scorul de 1-0, în etapa a 5-a din Liga 1.

Darius Olaru nu a mai putut continua meciul după faultul dur pe care l-a primit din parte lui Susic, jucătorul CFR-ului a fost eliminat.

Darius Olaru a ajuns la spital după ce a speriat pe toată lumea, spunând că nu își mai simte piciorul.

„Aseară, ultima informație a fost că are o contuzie pe tibie. Eu am văzut că lovitura a fost pe tibie, dar având piciorul sus nu s-a făcut pârghia aia. I-am spus lui MM (n.r. – Mihai Stoica) că nu are fractură. El s-a dus la spital pentru că nu mai simțea piciorul, nu mai simțea nimic”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.