Cum arată programul din Liga 3

Casa Fotbalului a găzduit, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia a fost stabilit programul în cele 8 serii, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2025-2026 pentru competiţia Liga 3 s-a făcut pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.

Ediția 2025-2026 a Ligii 3 va debuta pe data de 30 august 2025.

UN NOU FORMAT COMPETIȚIONAL

Pentru a crește interesul față de competiția Ligii 3, Federația Română de Fotbal a analizat posibilitatea modificării sistemului competițional. Decizia de a schimba modul de desfășurare a fost luată împreună cu membrii afiliați, în cadrul întâlnirii anuale de la începutul acestui an și a fost aprobată în martie, în ședința Comitetului Executiv.

Acest nou format a fost conturat ținând cont de principiile stabilite în urma consultărilor cu cluburile participante la Liga 3, printre care:

Numărul total al meciurilor – asigurarea unui echilibru optim între efortul echipelor și atractivitatea competiției.

Numărul de meciuri împotriva fiecărui adversar – crearea unui calendar competițional echilibrat.

Principiul meritocrației – cele mai bune echipe trebuie să aibă șansa de a promova.

Echilibru competitiv – menținerea unui grad ridicat de imprevizibilitate a rezultatelor.

Reducerea meciurilor fără miză – crearea unui sistem în care fiecare partidă contează.

Optimizarea timpului de călătorie – reducerea distanțelor parcurse de echipe pentru a limita costurile și efortul jucătorilor.

ECHIPE PARTICIPANTE

În noul sezon, Liga 3 are 96 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 12 formații. Competiția se desfășoară în două faze:

FAZA 1

SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape .

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2

PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Prin acest nou sistem, Liga 3 își propune să devină mai atractivă și mai competitivă.