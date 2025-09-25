Cum arată programul etapei a 13-a din Superligă
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 16:41,
LPF a publicat programul etapei cu numărul 13 din Superligă
Vineri, 17 octombrie
Ora 20.30 Farul Constanța – FC Argeș
Sâmbătă, 8 octombrie
Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Botoșani
Ora 17.30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia
Ora 20.30 Metaloglobus București – FCSB
Duminică, 19 octombrie
Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Dinamo București – FC Rapid
Luni, 20 octombrie
Ora 18.00 UTA Arad – Oțelul Galați
Ora 20.30 Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj