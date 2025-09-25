Cum arată programul etapei a 13-a din Superligă

Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 16:41,
LPF a publicat programul etapei cu numărul 13 din Superligă

Vineri, 17 octombrie

Ora 20.30 Farul Constanța – FC Argeș

Sâmbătă, 8 octombrie

Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Botoșani

Ora 17.30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Ora 20.30 Metaloglobus București – FCSB

Duminică, 19 octombrie

Ora 17.30  FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Dinamo București – FC Rapid

Luni, 20 octombrie

Ora 18.00 UTA Arad – Oțelul Galați 

Ora 20.30 Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj

