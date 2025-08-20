Cum arată programul etapei cu numărul 8

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 19:10,
Superliga
LPF a publicat programul etapei cu număru 8 din Superligă. 

Vineri, 29 august

Ora 20.30 FC Rapid – UTA Arad

Sâmbătă, 30 august

Ora 18.45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj

Ora 21.30 Dinamo – FC Hermannstadt

Duminică, 31 august

Ora 16.00 FC Argeș – Metaloglobus București

Ora 18.30 FC Botoșani – Universitatea Craiova

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Oțelul Galați

Ora 21.00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești

