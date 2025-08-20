Cum arată programul etapei cu numărul 8
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 19:10,
LPF a publicat programul etapei cu număru 8 din Superligă.
Vineri, 29 august
Ora 20.30 FC Rapid – UTA Arad
Sâmbătă, 30 august
Ora 18.45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj
Ora 21.30 Dinamo – FC Hermannstadt
Duminică, 31 august
Ora 16.00 FC Argeș – Metaloglobus București
Ora 18.30 FC Botoșani – Universitatea Craiova
Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – FCSB
Luni, 1 septembrie
Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Oțelul Galați
Ora 21.00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești