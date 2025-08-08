Cum arată programul meciurilor din turul 3 al Cupei României

Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 08 august 2025, ora 15:10,
În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României, ediția 2025-2026, potrivit site-ul oficial FRF.

În această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor:

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj   – FC Bihor Oradea
ACS Viitorul Arad   – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august
Ora 17:30

CSM Pașcani   – ACS FC Șoimii Gura Humorului
AFC Viitorul Onești   – CS Sporting Liești
AS FC Agricola Borcea   – CS Gloria Băneasa
SC Popești-Leordeni   – CS Afumați
CS Tunari   – SC FC Voluntari
CSM Râmnicu Sarat   – AFC Metalul Buzău
CSO Băicoi   – AFC Chindia Târgoviște
ACS L.P.S. H.D. Clinceni   – CS Dinamo București
ACS Oltul Curtișoara   – CSM Slatina
CS Vulturii Fărcășești   – SCM Râmnicu Vâlcea
ACS Muscelul Aro Câmpulung   – AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Unirea Alba Iulia   – CSC 1599 Șelimbăr
CSM Jiul Petroșani   – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
SSU Politehnica Timișoara   – ACSM Reșița
CS Sănătatea Servicii Publice   – ACS Mediaș 2022
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó   – Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Sighetu Marmației   – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele   – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău   – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

CUPA ROMÂNIEI – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026

