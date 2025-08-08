Cum arată programul meciurilor din turul 3 al Cupei României

În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României, ediția 2025-2026, potrivit site-ul oficial FRF.

În această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor:

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa SC Popești-Leordeni – CS Afumați CS Tunari – SC FC Voluntari CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022 CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022 CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

CUPA ROMÂNIEI – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026