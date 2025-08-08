Cum arată programul meciurilor din turul 3 al Cupei României
Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 08 august 2025, ora 15:10,
În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României, ediția 2025-2026, potrivit site-ul oficial FRF.
În această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor:
Marți, 12 august, ora 17:30
|ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj
|–
|FC Bihor Oradea
|ACS Viitorul Arad
|–
|CSC Dumbrăvița
Miercuri, 13 august
Ora 17:30
|CSM Pașcani
|–
|ACS FC Șoimii Gura Humorului
|AFC Viitorul Onești
|–
|CS Sporting Liești
|AS FC Agricola Borcea
|–
|CS Gloria Băneasa
|SC Popești-Leordeni
|–
|CS Afumați
|CS Tunari
|–
|SC FC Voluntari
|CSM Râmnicu Sarat
|–
|AFC Metalul Buzău
|CSO Băicoi
|–
|AFC Chindia Târgoviște
|ACS L.P.S. H.D. Clinceni
|–
|CS Dinamo București
|ACS Oltul Curtișoara
|–
|CSM Slatina
|CS Vulturii Fărcășești
|–
|SCM Râmnicu Vâlcea
|ACS Muscelul Aro Câmpulung
|–
|AFC Câmpulung – Muscel 2022
|CSM Unirea Alba Iulia
|–
|CSC 1599 Șelimbăr
|CSM Jiul Petroșani
|–
|ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
|SSU Politehnica Timișoara
|–
|ACSM Reșița
|CS Sănătatea Servicii Publice
|–
|ACS Mediaș 2022
|CS Gheorgheni – VSK Gyergyó
|–
|Clubul Sportiv Gloria Bistrița
|CSM Sighetu Marmației
|–
|CSM Olimpia Satu Mare
Ora 19:00
|CSM Cetatea Turnu Măgurele
|–
|CS Concordia Chiajna
Joi, 14 august, ora 17:30
|ACS FC Bacău
|–
|ACSM Ceahlăul Piatra Neamț
CUPA ROMÂNIEI – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026